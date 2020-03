Taxichauffeurs geven gehoor aan oproep politie en blazen demonstratie af

Het plan was om om 14.00 uur te verzamelen op het Malieveld. De politie stond paraat. Bij de Utrechtsebaan stonden flink wat politiebusjes en een ME-bus opgesteld. Kruispunten richting het Malieveld waren door politie afgezet. Op het Malieveld zelf stonden ook zo’n vijf politiebusjes, een ME-bus en een laadwagen die ingezet kon worden om auto’s af te voeren.

De burgemeester liet eerder al weten dat hij geen toestemming zou geven voor de demonstratie: „Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan.” De politie riep dinsdag taxichauffeurs via Twitter op om thuis te blijven. „Een demonstratie nu in Den Haag is een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom een dringend verzoek aan taxichauffeurs die naar Den Haag komen om te demonstreren, ga terug naar huis.”

Noodregeling

De chauffeurs zijn boos omdat ze geen aanspraak kunnen maken op de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder waren ondernemers uit de sport-, mode-, schoenen- en woonbranche al woest op de overheid, omdat ook zij niet in aanmerking kwamen voor het noodpakket. Daarop besloot het ministerie de maatregel, een eenmalige tegemoetkoming van netto 4000 euro, te verruimen.