In één maand beslag gelegd op 10.000 kilo cocaïne in haven Rotterdam

Volgens de douane gaat het om een „enorme” hoeveelheid, die enkele jaren geleden nog in een heel jaar in beslag werd genomen.

De douane deed in juli meerdere grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven. Zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er op 14 juli in totaal ruim 4500 kilo coke was onderschept, waaronder een partij van 3000 kilo. Het ging om een van de grootste coke-vangsten ooit in de haven, aldus het OM.

De week daarop werd een partij van 1760 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van ruim 132 miljoen euro.