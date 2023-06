Nieuwe rollerbank gaat maximumsnelheid e-bikes testen

De bewindsvrouw benadrukt dat het niet verboden is om een elektrische fiets op te voeren, maar dat deze dan niet meer de openbare weg op mag. „Het voertuig voldoet dan niet meer aan de definitie elektrische fiets”, licht ze toe. Eenmaal op de openbare weg mag de opgevoerde e-bike in beslag worden genomen. Ook kan een boete van 290 euro worden opgelegd. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) voegde hier aan toe dat iemand wel harder dan 25 kilometer per uur mag als dit op eigen kracht gebeurt.

Helm

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) en VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vroegen zich tijdens het debat ook af hoe het staat met het dragen van een helm op e-bikes. Harbers zei niet te snel over te willen gaan op een plicht, omdat mensen hierdoor wellicht minder snel de fiets pakken. Wel wordt er ingezet op het stimuleren van vrijwillig gebruik van een fietshelm, onder meer door de veiligheidsvoordelen van een helm te promoten en meer comfortabele fietshelmen te ontwikkelen.

Tijdens het debat keerden meermaals de in april gepubliceerde cijfers van het CBS terug over het toegenomen aantal verkeersdoden. Daaruit bleek dat vorig jaar 737 verkeersdoden vielen, onder wie 291 op de fiets. In 2021 ging het nog om 582 verkeersdoden, 207 van hen verongelukten per fiets.