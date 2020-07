Anderhalve meter afstand verleden tijd? Druk als vanouds

Winkelend publiek in de Kalverstraat in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Amsterdam - De anderhalvemetersamenleving is nu al een paar maanden op weg, maar op veel plaatsen in ons land is te merken dat mensen het steeds lastiger vinden om die anderhalve meter afstand te bewaren. Zo zaten de terrassen het afgelopen weekeinde op veel plaatsen vol en was het op de Amsterdamse Wallen weer ouderwets druk.