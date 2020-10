Onderzoek: 95 procent coronapatiënten heeft na halfjaar nog klachten

Directeur Michael Rutgers van Longfonds spreekt van „een zorgwekkend beeld. Eens te meer wordt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus.” Hij vindt het van groot belang dat de klachten van patiënten nog beter in beeld worden gebracht. „Deze patiëntengroep moet gezien, gehoord en geholpen worden.”

Vermoeid, kortademig of hoofdpijn

Het overgrote merendeel (86 procent) van de mensen die meewerkten aan het onderzoek geeft 165 dagen na de eerste symptomen aan nog steeds vermoeid te zijn. Bijna zes op de tien (59 procent) zijn nog kortademig, 36 procent heeft nog steeds last van druk op de borst en 35 procent heeft hoofdpijn. Opvallend is dat het percentage mensen dat aangeeft spierpijn te hebben (40 procent) licht is gestegen.

Veruit de meeste respondenten (94 procent) hebben niet in het ziekenhuis gelegen vanwege corona. Zij hadden ’milde klachten’. Het gaat om relatief jonge patiënten: de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Veruit de grootste groep (86 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Zes op de tien (61 procent) hadden hiervoor geen onderliggende ziekte.