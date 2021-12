15-jarige jongen zet foto’s pistolen op sociale media en schiet vervolgens drie leerlingen dood

Een 15-jarige leerling is na de schietpartij gearresteerd. Op sociale media circuleert een naam van de mogelijke dader, maar die is niet bevestigd door de autoriteiten.

Het semi-automatisch pistool waarmee de jongen om zich heen schoot is in beslag genomen. Het motief van de schutter is niet bekend. Schoolgenoten zeggen in Amerikaanse media dat de jongen veel werd gepest.

Hij zou alleen hebben gehandeld en werd zonder weerstand gearresteerd nadat hij 15 tot 20 schoten had gelost. aldus de politie.

Het wapen was volgens de politie vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht. Voor de schietpartij zette de schutter foto's van het pistool op sociale media, meldt de lokale politie.

De schutter vertelde niets aan de politie en beriep zich op zijn recht op een advocaat nadat zijn ouders hem hadden geadviseerd niet te spreken.

De schietpartij zal ongetwijfeld de vastgelopen discussie over wapenbezit in de VS weer aanzwengelen. In 2019, het laatste jaar waarvan cijfers op jaarbasis bekend zijn, vielen volgens cijfers van de University of California 39.707 doden door vuurwapens. Het leeuwendeel daarvan zijn zelfmoorden. 14.861 mensen werden in 2019 in de VS vermoord met vuurwapens, oftewel 37 procent van het totale aantal sterfgevallen door vuurwapens.

Nabestaanden en betrokkenen bij een herdenkingsbijeenkomst. Ⓒ REUTERS

Slechts 0,2 procent van alle doden door vuurwapens valt in massale schietpartijen in het openbaar, becijferde de University of California. 31 procent van alle huishoudens in de VS heeft een of meer vuurwapens.