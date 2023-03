Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe verder van de Randstad hoe dieper de band met eigen regio Trots op provincie? ’Groningers samen tegen Den Haag, Friezen samen tegen de rest’

Ⓒ Illustratie Marius Steenbergen

Gaat een Groninger of Zeeuw er prat op dat te zijn, haast nooit zegt iemand dat ze een échte Gelderse is. Op zoek naar het gevoel van de provincie. Over vlaggen, vlaaien, vijanden en het eenheidsgevoel van een worstenbroodje. En het wij-gevoel in wording: „Flevolanders hebben er genoeg van dat ze altijd moeten horen: ’Wie gaat dáár nou wonen’.”