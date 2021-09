Alsnog uittocht Nederlanders van La Palma na vulkaanuitbarsting El Paso

De vakantiegangers hebben woensdag op donderdag een extra nacht in hotels doorgebracht. De weersomstandigheden zijn donderdag beter, en dus is er een vlucht onderweg naar La Palma om de reizigers op te halen. Ook andere vakantiegangers die hun reis eerder willen afbreken, kunnen mee terug naar Nederland. TUI brengt de rest van de week geen vakantiegangers meer naar het eiland, waar voor de vijfde dag op rij lava uit een vulkaan stroomt.

Maandag werden al tientallen reizigers geëvacueerd uit hotel Sol La Palma, dat zich in het door lava getroffen gebied van het eiland bevindt. Toegangswegen raakten geblokkeerd. Omdat sommige reizigers ergens anders op het eiland waren, konden hun spullen niet worden meegenomen. Die zijn donderdag nog niet terug en onduidelijk is wanneer dit wel lukt, omdat de lokale autoriteiten nog geen verkeer toestaan in dat deel van het eiland, aldus TUI. Deze vakantiegangers zijn al terug naar Nederland, of vliegen donderdag terug.

Vakantiegangers die een reis naar het Spaanse eiland hebben staan, kunnen later vertrekken of een andere bestemming kiezen, aldus TUI. Sommige vakantiegangers kiezen ervoor de vakantie op het westerse deel van La Palma af te maken, anderen zijn verkast naar buureiland Tenerife.

De vulkaan Cumbre Vieja barstte zondag uit, nadat in de voorgaande dagen al sprake was geweest van duizenden aardschokken. Lavastromen hebben de afgelopen dagen al honderden gebouwen verwoest op het Canarische eiland voor de Marokkaanse kust. De autoriteiten evacueerden duizenden inwoners. Er vielen voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers.

Burgemeester Sergio Rodriguez zei deze week op televisie dat een nieuwe lavastroom is ontstaan bij de vulkaan Cumbre Vieja. Die barstte zondag uit en spuwde lava honderden meters de lucht in. La Palma was in de dagen voor de eruptie al opgeschrikt door duizenden aardschokken.

Gifwolk

Als de lava de zee bereikt is de kans groot dat er giftige stoffen vrijkomen. Als de hete lava in contact komt met het water kunnen zich explosies voordoen. Ook kan er een gifwolk ontstaan, waarbij onder meer chloor vrij kan komen. Om die reden een kuststrook over een lengte van zo’n acht kilometer ontruimd.

Eerder werd de verwachting uitgesproken dat de lava maandagavond rond 20.00 uur de zee zou bereiken, maar dat is niet gebeurd. Volgens experts stoot de vulkaan inmiddels minder lava uit, waardoor de snelheid van de stroom vertraagt.