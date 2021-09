Meer evacuaties nodig op La Palma vanwege nieuwe lavastroom

Burgemeester Sergio Rodriguez zei op televisie dat een nieuwe lavastroom is ontstaan bij de vulkaan Cumbre Vieja. Die barstte zondag uit en spuwde lava honderden meters de lucht in. La Palma was in de dagen voor de eruptie al opgeschrikt door duizenden aardschokken.

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen door de uitbarsting, maar er is wel veel materiële schade. Lava stroomt richting de zee en verwoest alles in zijn pad. De lokale autoriteiten zeggen dat ongeveer 150 huizen zijn verwoest.

Reisorganisatie TUI meldde maandagavond dat ongeveer tweehonderd Nederlanders op het eiland zitten. Tientallen van die vakantiegangers zijn geëvacueerd. De lokale autoriteiten besloten hun hotel te ontruimen omdat toegangswegen geblokkeerd dreigden te raken door de vulkaanuitbarsting.