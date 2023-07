Leider Hongkong: gezochte activisten zullen in angst leven

De voorvechters van democratie worden beschuldigd van onder meer samenzwering met buitenlandse mogendheden. Het is voor het eerst dat er met tipgeld wordt gewerkt in zaken gebaseerd op de nationale veiligheidswet. De pro-Chinese Lee zegt dat het publiek de politie kan helpen bij de zoekactie en ook dat familie en vrienden van activisten informanten kunnen worden.

120.000 euro tipgeld

De politie in Hongkong, een speciale regio binnen China, looft omgerekend bijna 120.000 euro aan tipgeld uit per arrestatie. De acht Hongkongers zijn uitgeweken naar onder meer Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Die landen hebben kritiek geuit op het uitloven van tipgeld. Zij schortten eerder, net als Nederland, hun uitleveringsverdrag met Hongkong op vanwege de invoering van de omstreden veiligheidswet.

De wet werd drie jaar geleden door de Chinese autoriteiten doorgedrukt om naar eigen zeggen een einde te maken een protestgolf in Hongkong. Een deel van de betogingen liep uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Critici zeggen dat de wet wordt gebruikt om tegenstanders van Beijing de mond te snoeren. Prominente Hongkongse activisten zitten sindsdien vast of verblijven in het buitenland.

Britse kolonie

Hongkong was lang een Britse kolonie en werd in 1997 door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan China. Er werden toen voor de eerstvolgende vijftig jaar afspraken gemaakt over een speciale status voor Hongkong, ook wel bekend als het principe van ’één land, twee systemen’, waardoor de inwoners meer rechten hebben dan in de rest van China. Maar mede door de veiligheidswet is die situatie veranderd. De invloed van Beijing op Hongkong is in de loop van de jaren toegenomen.