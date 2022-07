Een op de tien Nederlanders loopt brandwond op tijdens vakantie

In de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam is het elke zomer druk, niet alleen met volwassenen maar ook met kinderen die grote of kleine brandwonden oplopen. „Heel vervelend, want deze patiënten zijn vaak voor het leven getekend”, aldus De Vries.

De andere routine op vakantie leidt sneller tot een ongeluk met brandwonden, vertelt preventiedeskundige bij de Brandwonden Stichting Kees Hoogwerf. „Spullen staan op een andere plek en de sfeer is ontspannen. Dan is het gemakkelijk om even niet op te letten, zeker met jonge kinderen. Denk aan thee op een gammele campingtafel, een waterkoker op de grond of spiritus op de barbecue. Juist dan zit een ongeluk in een klein hoekje.”

Hoogwerf drukt vakantiegangers op het hart voorzichtig te zijn met hete vloeistoffen, te letten op de aansluiting van de gasfles en om nooit de barbecue aan te steken met spiritus. Loop je toch een brandwond op, koel die dan zo snel mogelijk minstens tien minuten met lauwwarm water en doe kleding en sieraden bij de wond af.

Verder waarschuwt Hoogwerf ouders met jonge kinderen voor hete autozitjes, fietsstoeltjes en metalen glijbanen. „De huid van kinderen is dunner en daardoor lopen zij gemakkelijker brandwonden op dan volwassenen. Ook stilstaand water in de tuinslang kan gevaarlijk warm worden. Let hier dus goed op.”