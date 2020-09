Schade botsing trein en vrachtwagen Roermond groter dan gedacht

Ⓒ ANP / HH

ROERMOND - De schade die is ontstaan door de aanrijding donderdagmiddag tussen een Intercity en een vrachtwagen op een beveiligde spoorwegovergang in Roermond is groter dan verwacht. Volgens spoorbeheerder ProRail is er daardoor langer geen treinverkeer mogelijk tussen Roermond en Weert.