Amerikaanse politie schoot vorig jaar recordaantal mensen dood

Ondanks intensiever toezicht gaat het geweld door en zijn er dagelijks fatale schietpartijen, aldus The Washington Post. Ook de coronapandemie, protesten en de roep om hervormingen veranderden dat niet.

Deskundigen omschrijven een deel van de incidenten als onvermijdelijk, bijvoorbeeld als agenten onder vuur worden genomen. De meeste omgekomen personen waren gewapend. Niet meer dan een handvol schietpartijen met dodelijke afloop wordt door aanklagers als crimineel beschouwd.

Bijna elk optreden van de schietende agenten is als gerechtvaardigd bestempeld. Maar waarnemers en experts zeggen dat met minder agressieve tactieken heel wat te voorkomen was geweest.

The Washington Post begon met het bijhouden van dodelijke schietpartijen door politieagenten nadat in augustus 2014 een witte politieman een zwarte 18-jarige had doodgeschoten in Ferguson (Missouri). De gebeurtenis leidde dagenlang tot rellen. De agent werd niet vervolgd.