Boeren weigeren gesprek Remkes: ’Geen blijk van beweging bij kabinet’

Bemiddelaar Remkes had gevraagd of de acht landbouworganisaties woensdagochtend willen aanschuiven voor overleg met het kabinet. Maar hoewel minister Van der Wal naar verluidt ’huiswerk’ heeft gemaakt, is het voor de boerenorganisaties nog volledig onduidelijk of het kabinet enige toenadering wil doen naar de boeren.

Dat is voor de landbouworganisaties, waaronder Agractie, FDF en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond te weinig. „Wij zien in deze uitnodiging en ook anderszins geen blijk van het kabinet om werkelijk te bewegen op voor ons cruciale punten”, schrijft voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders aan Remkes.

Patstelling

Het betekent dat de patstelling tussen kabinet en landbouwsector voort blijft duren. Remkes werd aangesteld toen begin deze zomer felle boerenprotesten uitbraken na de publicatie van het stikstofkaartje door minister Van der Wal. Premier Rutte beoordeelde het kaartje later als ’ruk’, maar van een toenadering door het kabinet is desondanks geen sprake.

Boerenorganisaties willen alleen praten als de regering bereid is om te onderhandelen over de politiek gekozen deadline van 2030, over de inzet van innovaties, over de circa drieduizend PAS-melders en over de gebreken aan de huidige toegepaste modellen en instrumenten als Aerius en de kritische depositiewaarde.

„Dit zijn harde randvoorwaarden voor een gesprek”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Een woordvoerder van bemiddelaar Remkes benadrukt dat wat de VVD-coryfee betreft overal over gesproken kan worden. Mocht de bemiddelingspoging van Remkes mislukken, dan bestaat de kans dat opnieuw boerenprotesten zullen uitbreken.