’Remkes doet laatste poging boerenoverleg te redden door toch pijnpunten op agenda te zetten’

Dat stellen verschillende bronnen rond het stikstofoverleg. De acht grote boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, overwegen nog om op het aanbod in te gaan. De voortekenen zijn echter, zo stellen betrokkenen, een stuk gunstiger dan op dinsdagochtend. Toen gaven de landbouworganisaties nog aan een nieuw gesprek met Remkes te weigeren.

In een nieuwe agenda heeft Remkes ruimte gemaakt voor gesprekken over de circa drieduizend PAS-melders, dat zijn bedrijven die al drie jaar op slot staan door de stikstofcrisis. Ook kan er gesproken worden over de politiek gekozen deadline van 2030, in plaats van 2035, om de kabinetsdoelen te halen. Verder maakt Remkes ruimte voor een gesprek over innovaties als manier om de stikstofuitstoot te verlagen.

Boerenorganisaties eisten tot nu toe dat het kabinet eerst moet bewegen op deze punten om überhaupt aan nieuwe onderhandelingen te beginnen. Het is de vraag of het kabinet daar woensdagochtend ruimte voor biedt. Binnen het kabinet heeft het CDA wel gevraagd om 2030 los te laten, maar officieel heeft premier Rutte steeds vastgehouden aan het zeer omstreden beleid van zijn partijgenote Van der Wal.

Dinsdagochtend werd bekend dat Van der Wal weliswaar ’huiswerk’ heeft gemaakt, maar voor de boerenorganisaties leek het nog volledig onduidelijk of het kabinet daarin enige toenadering wilde doen. „Wij zien in deze uitnodiging en ook anderszins geen blijk van het kabinet om werkelijk te bewegen op voor ons cruciale punten”, schreef voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders dinsdagochtend aan Remkes.

Patstelling

De vraag is of een gesprek op woensdag een begin kan maken met het wegnemen van het grote wantrouwen tussen de agrarische sector en Den Haag. Remkes werd aangesteld toen begin deze zomer felle boerenprotesten uitbraken na de publicatie van het stikstofkaartje door minister Van der Wal. Premier Rutte beoordeelde het kaartje later als ’ruk’, maar van een toenadering door het kabinet was desondanks geen sprake.

Mocht de bemiddelingspoging van Remkes mislukken, dan bestaat de kans dat opnieuw boerenprotesten zullen uitbreken.