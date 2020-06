Is horeca in het ’nieuwe normaal’ nog wel leuk?

Een koffie en twee kroketten met witbrood mag het zijn voor de keurige geklede, zongebruinde terrasganger Kees van der Sar. „Ik heb het gemist. Toch wel”, vertelt hij. Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

DEN HAAG - De vreugde bij bezoekers en uitbaters was groot toen twee weken geleden de horeca weer open mocht. Zondag bleek echter dat enkele zaken gesloten werden, omdat mensen de coronaregels niet naleefden. Het aantal reserveringen stijgt, maar ook het aantal boetes. Is het nog wel leuk in de horeca, nu het ’nieuwe normaal’ zijn intrede heeft gedaan?