Dode bij brand in appartement Maassluis

Buitenland

Al 20.000 hectare bos afgebrand in noordwesten Spanje

Een grote bosbrand in het noordwesten van Spanje heeft al circa 20.000 hectare in de as gelegd. Plaatselijke media in de provincie Zamora melden dat het vuur op de bergketen Sierra de la Culebra nog steeds niet onder controle is en zich uitstrekt over een strook van 67 kilometer. Honderden mensen he...