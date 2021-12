Dag cel en taakstraf voor betaalde seks met minderjarige

Twee van de drie mannen die de vrouw naar haar seksafspraken brachten, zijn vrijgesproken van uitbuiting en kregen ook een onvoorwaardelijke celstraf van een dag en taakstraffen voor hun aandeel. Volgens de rechtbank was er in deze gevallen geen sprake van uitbuiting van het meisje, omdat ze zelf haar afspraken regelde en niet werd gedwongen. Een derde verdachte, een 35-jarige man uit Tilburg, zette haar volgens de rechtbank wel aan tot meer sekswerk en verdiende daar ook aan. Hij kreeg een celstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Advertentie op sexjobs.nl

De politie kwam de illegale seks in 2019 op het spoor via een advertentie van het meisje op sexjobs.nl. De politie betrapte haar in een hotel in Eindhoven door een nepafspraak te maken. Het meisje verklaarde dat ze zelf het initiatief had genomen om seksuele diensten tegen betaling aan te bieden. Op haar telefoon vond de politie gegevens van haar klanten en de drie chauffeurs.

De klanten verscholen zich veelal achter het feit dat het meisje in haar seksadvertenties beweerde dat ze meerderjarig was. Ze gingen er volgens de rechtbank ten onrechte van uit dat dit klopte, maar het controleren van de leeftijd is cruciaal, zei de rechter.

Hogere straffen geëist

Het Openbaar Ministerie had vorige maand hogere straffen geëist, omdat eerder bleek dat er geen preventieve werking van celstraffen van een dag uitgaat, zei de officier van justitie. Daarbij verwees ze naar de Valkenburgse zedenzaak uit 2015, waar de meeste klanten van een minderjarig meisje ook een dag celstraf kregen. „Te veel mannen kozen ook daarna nog bewust voor het risico op een lage straf.”

Het terugdringen van sekswerk door minderjarigen in de toekomst door de afschrikwekkende hoge straffen, mag volgens de rechtbank echter niet gebeuren over de rug van deze verdachten. Celstraffen van een dag en taakstraffen zijn volgens de rechter op hun plaats, ook al omdat de zaak zich lang heeft voortgesleept en de meeste verdachten geen strafblad hadden.