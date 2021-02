FBI-agenten gedood in vuurgevecht met verdachte kinderporno

De FBI deed ’s morgens vroeg een inval bij een huis in de Amerikaanse plaats Sunrise, Florida. De man, verdacht van het in bezit hebben van kinderporno, schoot eerst in het rond en heeft zichzelf daarna urenlang gebarricadeerd en opgesloten. Hij zou zichzelf om het leven hebben gebracht, melden Amerikaanse media.

Maar dat deed niet voordat hij twee FBI-agenten op fatale wijze wist neer te schieten. Twee andere agenten raakten gewond. Hun conditie is volgens een woordvoerder stabiel. Van een derde gewonde agent is dat nog onbekend. Meerdere kruispunten in de stad werden afgesloten, het gebied ontruimd. Omwonenden werd met klem gevraagd binnen te blijven.

De veiligheidsdiensten wilden de computer en ander bewijsmateriaal in beslag nemen. Achteraf gezien blijkt dat ook terecht, meldt de politie.