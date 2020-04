Moeder (30) overleden baby Haaksbergen aangehouden

Een melding bij de politie over de overleden baby was afkomstig van medewerkers van het ziekenhuis in Enschede. De moeder had het kind daar gebracht. De doodsoorzaak van het kindje is onduidelijk, waardoor artsen aan de bel trokken.

Er is sectie verricht op het lichaam van de baby en een woning aan de Jan Vermeerstraat in het Twentse Haaksbergen is doorzocht, meldt RTV Oost.