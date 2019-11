Homopinguïns broeden om en om

„Het gaat goed”, weet hoofd dierenverzorging Willem Verdonck. „Het homokoppeltje zorgt goed voor het ei, de mannetjes broeden allebei om en om.” Ⓒ Foto Thijs Rooimans

Amersfoort - Een verrassend ouderpaar is aanstaande in DierenPark Amersfoort waar het broedseizoen bij de zwartvoetpinguïns is aangebroken. Onder de broedende koppeltjes is namelijk een homokoppel aanwezig. „Hoe de mannetjes het bevruchte ei hebben weggekaapt, is voor ons ook een raadsel.”