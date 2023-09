Verdriet en woede na fatale klap Rotterdam: ’Ze zijn hier vaak aan het racen’

Rotterdam - Grote verslagenheid heerst op de Maasboulevard in Rotterdam, waar zaterdagavond een 74-jarige vrouw en een 79-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven kwamen nadat ze op een zebrapad waren geschept door een bestelbus. „De rillingen lopen over mijn lijf”, vertelt een buurtbewoonster aangeslagen die op de plek des onheils een kijkje komt nemen. „Dit is hartverscheurend.”

De slachtoffers werden geschept door een bestelbus en overleefden dat niet. Ⓒ JBMEDIA