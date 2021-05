Hamer weerspreekt kritiek op informatie-circus: ’Eigenlijk redelijk overzichtelijk’

Hamer krijgt stevige kritiek op de manier waarop ze de formatie aanpakt. Er wordt in Den Haag geklaagd over het flinke aantal gezanten en organisaties dat de afgelopen dagen mag aanschuiven bij de informateur. Maar Hamer pareert die kritiek. „Eigenlijk is het redelijk overzichtelijk”, zegt ze over de afgelopen week.

Volgens de informateur is het ook in lijn met de opdracht die ze van de Tweede Kamer heeft gekregen, draagvlak zoeken voor ’herstel- en transitiebeleid’ uit de coronacrisis. „Het is een beetje anders dan hoe het anders gaat”, geeft Hamer toe. Maar ze vindt niet dat ze te veel tijd neemt: „Ik heb het idee dat ik behoorlijk vaart aan het maken ben.”

Volgende week begint Hamer met een gesprek met partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Daarna wil ze met ’een aantal partijen verdiepende gesprekken voeren’. Het blijft dit keer waarschijnlijk wel beperkt tot de politieke partijen, al overweegt Hamer nog om uitvoeringsdiensten langs te vragen. Niet iedere partij wordt komende week uitgenodigd, maar Hamer wil nog niet zeggen wie er wel of niet welkom is.

Bij de gesprekken van volgende week wil Hamer haar ’derde oog’ aanzetten en daarmee ’goed kijken’ welke partijen het volgende kabinet zouden kunnen vormen.

