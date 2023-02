Snoeiharde kritiek na eindrapport: ’Groningers bewust vernieling in geholpen door de Staat’

Volgens Wilders zijn de conclusies enquêtecommissie ’snoeihard’. Daarom moet premier Mark Rutte aftreden, vindt hij. „Degene die gedurende het hele proces premier was en gefaald heeft, is premier Rutte”, reageert de grootste oppositiepartij.

De roep om het aftreden van de premier vindt niet direct gehoor bij andere politieke partijen. Wel laken zij de gang van zaken.

’Bewust vernieling in geholpen door de Staat’

De SP vindt dat de enquêtecommissie over de gaswinning ’pijnlijk duidelijk maakt’ hoe Groningers bewust de vernieling in zijn geholpen door de Staat. „Het is erkenning, maar tegelijk weinig nieuws”, laat Kamerlid Sandra Beckerman weten. Ze wijst erop dat de opeenvolgende kabinetten van premier Mark Rutte ’jarenlang doof waren’. De partij wil op korte termijn een debat hierover met niet alleen verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), maar ook minister-president Rutte: „de enige bestuurlijke constante die bij allebei deze schandalen van begin tot nu betrokken is.”

Regeringspartij D66 hoopt dat het rapport ’een belangrijke stap kan zijn in het herstel van vertrouwen van Groningers, na jarenlange wanhoop, stress en gebrek aan perspectief’. CDA-Kamerlid Agnes Mulder spreekt van ’een aangrijpende conclusie dat het leed van de Groningers stelselmatig is miskend’. „Er ligt een grote opgave voor Den Haag om die erkenning nu te geven en deze ereschuld in te lossen.”

GL-leider Jesse Klaver vindt het „onmenselijk dat de regering consequent het financiële belang van de Staat, Shell en Exxon boven de veiligheid van de inwoners van Groningers gesteld heeft.” Net als de PvdA waarmee hij nauw samenwerkt, vindt Klaver dat de ’ereschuld’ aan Groningen moet worden ingelost. De linkse politicus noemt het handelen rond de gaswinning „een grove schending van de grondwettelijke taak van de overheid: haar inwoners beschermen.”

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, heeft niets op met de roep om het wegsturen van kabinetsleden. „De vraag wie er moet aftreden is een bekend Haags gezelschapsspel waarvan Groningers nog nooit profijt hebben gehad. Groningen heeft baat bij een kabinet dat nu handelend optreedt”, zegt hij ferm.