Schoorsteenbungelaar was ’echte familieman’

De man zou sinds kort kampen met mentale problemen, maar was druk bezig om dit te boven te komen, zo meldt The Sun. „Hij was dol op motorrijden en ging vaak weekendjes weg met zijn zoon, Robert. Hij hield ervan om te wandelen met zijn hond Ted en speelde gitaar, piano en accordeon.”

Phil was dol op zijn kleinkinderen. Hij had er drie, James, George en William. „Phil beleefde veel fantastische en gelukkige momenten met zijn familie en zij zullen deze herinneringen koesteren.”

De man werd in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur in de nacht hangend aan een negentig meter hoge schoorsteen aangetroffen. In de loop van de middag kwam hij te overlijden. Hoe hij überhaupt in zijn benarde situatie terecht kwam, is nog steeds een raadsel.