Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt tot 2704, hoogste stand sinds 7 januari

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Daar liggen nu 1891 coronapatiënten, tweehonderd meer dan afgelopen zondag en het hoogste aantal sinds 12 januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 814 naar 813. Dat schommelt nu bijna twee weken tussen de 800 en 850.

Het aantal nieuwe opnames blijft hoog. Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 338 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven dagen zijn 2114 mensen vanwege Covid-19 in een ziekenhuis beland, gemiddeld 302 per dag, volgens de gegevens van het LCPS.

Deze week worden versoepelingen doorgevoerd. Ziekenhuizen kampen met relatief veel personeelsuitval en zijn bang dat ze de komende tijd de druk niet aan kunnen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde woensdag 8713 nieuwe positieve coronatesten. Bij dat cijfer is een onbekend aantal achterstallige meldingen inbegrepen. Door een technische storing in een computersysteem waren dinsdag niet alle meldingen van de GGD’en doorgekomen.