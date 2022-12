Premium Het beste van De Telegraaf

’Politiek weigert meest effectieve maatregelen in te voeren’ Onderzoek: fikse stijging verkeersdrama’s als drukte op weg doorzet

Door Gijsbert Termaat

Onderzoek op de A2 na een dodelijk verkeersongeval. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer zal de komende jaren fors toenemen. Als het weer even druk wordt op de wegen en fietspaden als in 2019 – de periode vóór de coronapandemie – stijgt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030 van 660 naar 810 en het aantal ernstig gewonden van 6900 naar 9500.