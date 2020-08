Jan Nagel weer voorzitter 50Plus

Terwijl heel Nederland in de ban was van het coronavirus beleefde 50Plus de grootste interne crisis sinds de oprichting in 2009. Tussen de Kamerleden en de partijtop ontstond een knallende ruzie over de voorbereidingen voor de Kamerverkiezingen. Ook de wens van toenmalig partijleider Henk Krol om partijvoorzitter Geert Dales hoog op de lijst te zetten, zorgde voor een rel.

Dales vertrok met slaande deuren. „50Plus is in handen gevallen van regelfetisjisten, incompetente baantjesjagers en bestuurlijke tuinkabouters", schreef de voormalig burgemeester van Leeuwarden in een verklaring. Krol, het gezicht van de partij, verliet eveneens 50Plus. Hij heeft inmiddels met Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen (ex-dierenpartij) en senator Henk Otten (ex-FvD) een nieuwe partij opgericht.

Bemoeienis

Mede-oprichter van 50Plus Jan Nagel (voormalig partijvoorzitter, partijleider en senator) was als erevoorzitter officieel niet meer in functie, maar achter de schermen bleef hij zich volop bemoeien met ’zijn’ ouderenpartij. Nagel was ook nauw betrokken bij het conflict van de afgelopen maanden.

Na enige aarzeling wierp Nagel zich opnieuw op als kandidaat voor het voorzitterschap. „De partij staat aan de rand van de afgrond”, zei hij zaterdag na wat hulp om de microfoon bij zijn videoverbinding aan te krijgen. „Er is nu iemand nodig met veel ervaring. Ik ben de enige kandidaat die dat heeft.”

Boek

De nestor werd na twee stemrondes gekozen. Vanwege de coronacrisis moest de partij digitaal vergaderen. Dat ging opnieuw niet zonder gedoe. Een aantal leden gaf aan moeite te hebben met digitaal stemmen. Ondanks die kritiek ging de verkiezing gewoon door.

Er werd tijdens de digitale vergadering opvallend genoeg amper gesproken over de crisis van de voorbije maanden. „We zouden er gemakkelijk een spannend boek kunnen schrijven, maar dat gaan we nu niet doen. Dat boek komt nog wel”, zei de dagvoorzitter tegen de leden. Zijn laatste opmerking lijkt een sneer richting Geert Dales. Hij werkt op dit moment aan een boek over het geruzie bij 50Plus.