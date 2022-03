Agenten vinden 5 miljoen cash in Amsterdamse woning: grootste bedrag dit jaar

De enorme geldvondst werd gedaan na een succesvolle actie van de Dienst Infrastructuur die een ontmoeting tussen twee mannen, een 26-jarige Rotterdammer en een Serviër (40), uiterst verdacht vond. Nadat het tweetal klaar was met hun gesprek, stapte de Rotterdammer in een auto. De alerte agenten controleerde de bolide, maar troffen daar geen bijzonderheden.

Dat was een ander geval bij de man uit Servië, die ook werd gevolgd. Hij ging een woning binnen in het centrum van Amsterdam. Toen hij later weer naar buiten kwam, werd hij meteen gecontroleerd door de agenten die hem in de gaten hielden. De Serviër kon niet een logische verklaring geven waarom hij in de woning verbleef. Al snel bleek dat de woning dienst deed als een zogeheten spookpand, een woning waar niemand ingeschreven staat. Ook de verdachte zelf stond niet ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Bigshopper vol bankbiljetten

De Dienst Infrastructuur deed daarop een inval in het pand. Daar troffen de agenten vrijwel direct een bigshopper vol bankbiljetten aan. In de woning werd in totaal ruim vijf miljoen euro aan contanten gevonden. Naast het geld lagen in de woning tientallen kilo’s drugs, vermoedelijk cocaïne. De Landelijke Eenheid vermoedt dat de woning gebruikt werd als een zogenoemd ‘stash house’.

De Serviër is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van het Landelijk Parket. Die besloot dat de man veertien dagen langer in bewaring blijft. Het onderzoek is nog in volle gang door de Dienst Infrastructuur die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een klassieke handhavingsdienst naar een moderne dienst die steeds meer ondermijnende criminaliteit bestrijd vanaf de weg, het water, spoor en de lucht.