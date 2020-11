Trump aan historici: coronavaccin werd onder onze administratie gemaakt

Amerikanen moeten tot wanneer nodig afstand in acht blijven nemen en mondkapjes dragen om het virus onder controle te krijgen, twittert Biden verder. In de VS worden dagelijks besmettingsrecords gebroken, het land telt ook verreweg het hoogste aantal sterfgevallen door Covid-19. Biden bedankt het zorgpersoneel dat „in de frontlinies” tegen het virus werkt.

President Trump bracht op Twitter in herinnering dat de grote vaccinontdekkingen tijdens zijn regeerperiode zijn gedaan, zijn boodschap richtend aan „grote historici.” Hij had eerder op de dag de presidentsverkiezingen de „meest frauduleuze” ooit genoemd, zonder daar bewijs voor aan te dragen. „Ik heb de verkiezing gewonnen”, twitterde hij opnieuw.

Bekijk ook: Nederland kan 3 miljoen doses krijgen van coronavaccin Moderna

Pfizer

Het vaccin van Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting, meldde de farmaceut maandag. Bij tests zijn geen grote veiligheidsproblemen aan het licht gekomen. Concurrent Pfizer meldde eerder dat zijn potentiële vaccin 90 procent effectief is.