Brand op twaalfde verdieping flatgebouw naast Grenfell

Bij een brand in de Grenfelltoren vielen twee jaar geleden 71 doden en 77 gewonden. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Op de twaalfde verdieping van een flatgebouw in west-Londen is brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Londense brandweer is met tien wagens en zeventig man personeel aanwezig. Het gebouw staat naast de Grenfell-flats.