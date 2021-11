‘Doodzieke’ agent zette wel 10.000 stappen per dag

Agent Matthew Littlefair (36) van de Dorset Police in Engeland werd er zelfs op betrapt dat hij 10.000 stappen had geregistreerd op een fitnessapp op zijn telefoon, op dezelfde dag dat hij tegenover de bedrijfsarts had beweerd dat hij nog niet een fluitketel kon oppakken om een kop thee te zetten, zo berichten diverse grote Britse websites.

Littlefair raakte flink gewond bij een auto-ongeluk - buiten het werk om - in oktober 2017 en hield daar naar eigen zeggen een whiplash en blijvende pijn in de rug aan over, zo bleek woensdag voor de rechtbank. Werken was uit den boze, maar hij werd wel gezien terwijl hij de hond uitliet en een stukje aan het fietsen was.

Littlefair bekende de fraude voor rechter Robert Pawson afgelopen woensdag en moet wat Pawson betreft 27 maanden zitten. Pawson verweet Littlefair niet alleen de fraude, maar ook dat deze misdaad het vertrouwen in de politie schaadt.

Littlefairs fraude leverde hem in totaal zo’n 150.000 pond (zo’n 175.000 euro) op. Hij werd al die tijd doorbetaald. In 2019 zou hij wegens ziekte uit dienst gaan, omdat hij zijn eigen werk niet meer zou kunnen uitvoeren. Dat ging Littlefair niet ver genoeg. Hij beweerde zelf nooit meer te kunnen werken, in welke functie dan ook.

Een hoorzitting die in maart 2020 was gepland, moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld naar september. En al die tijd werd Littlefair gewoon maandelijks betaald.

Onderzoek

De claim van de ‘doodzieke’ agent leidde wel tot een onderzoek. Surveillance wees al snel uit dat Littlefair tot veel meer in staat was dan hij beweerde. Hij speelde met zijn kinderen, voetbalde en op zijn telefoon werden meer dan eens 10.000 stappen per dag geregistreerd.

Volgens Littlefair waren die activiteiten alleen maar mogelijk door pijnstillers, maar in zijn bloed werd daar niets van teruggevonden. Dat hij in een rolstoel naar de rechtbank kwam, kon de rechtbank niet vermurwen. De komende twee jaar en drie maanden kan Littlefair een manier gaan bedenken om die 150.000 pond terug te betalen. Een ding heeft hij wel voor elkaar: hij hoeft bij de politie niet meer te werken.