Franse moeder (31) neergeschoten en in brand gestoken door man

De gruwelijke aanval vond dinsdag in de ’welgestelde’ wijk Merignac in Bordeaux plaats en wordt bevestigd door de Franse politie. De man (44) is opgepakt, meldt The Daily Mail. Hij achtervolgde zijn vrouw, schoot haar in de benen en ging toen over tot het in brand steken van het weerloze slachtoffer.

De vrouw laat kinderen van drie, zeven en elf jaar oud achter. Ze leefde al enige tijd samen met haar kinderen gescheiden van de man. Hij werd een half uur na het horrorstuk opgepakt, gewapend met een pistool. Hij wordt ook verdacht van het in brand steken van het huis waar zijn vrouw zat.

Hulp

Getuigen van het drama hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Ook de drie kinderen worden opgevangen. Het motief en de achtergrond van de man zijn nog onbekend.