Drentse koeien slaan op hol, boer vindt ze terug met drones

De gevonden koeien in een maisveld bij Duitsland. Ⓒ Drentse Drone Groep

Nieuw-Schoonebeek - Het was speuren geblazen voor meerdere leden van de Drentse Drone Groep donderdagavond. Met hun vliegende camera’s vonden ze de vermiste koeien die ontsnapt waren uit het natuurgebied Bargerveen terug in een maïsveld in het Duitse Twist, vlak over de grens bij Nieuw-Schoonebeek.