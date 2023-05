Gewonde en twee vermisten door ongeval met bootje op Maas

De hulpdiensten kwamen rond 02.30 uur in actie nadat er een melding binnen was gekomen over een ongeluk met een bootje waarbij geen andere vaartuigen waren betrokken. Ter hoogte van de Mergeldijk werden twee personen aangetroffen, van wie een gewond was en medische hulp heeft gekregen. Een van hen bevond zich op de walkant, de ander lag in het water, zegt een politiewoordvoerster. De boot was weg.

In de loop van zaterdagochtend werd duidelijk dat maar een persoon op het bootje had gezeten, en niet allebei, zoals de politie eerder meldde. „De andere persoon was niet op het vaartuig aanwezig op het moment van het ongeval.”

Van de twee aangetroffen personen kregen de hulpdiensten te horen dat er nog twee mensen aan boord zouden zijn geweest. Sindsdien is de zoektocht gaande. Ook een speciaal team van de politie gaat de brandweer helpen met de zoektocht op de Maas. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is volgens de politie nog onduidelijk.