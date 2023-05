Lichamen van twee vermisten teruggevonden in de Maas na ongeval met bootje

De hulpdiensten kwamen rond 02.30 uur in actie nadat er een melding binnen was gekomen over een ongeluk met een bootje waarbij geen andere vaartuigen waren betrokken. Ter hoogte van de Mergeldijk werden twee personen aangetroffen, van wie een gewond was en medische hulp heeft gekregen. Een van hen bevond zich op de walkant, de ander lag in het water, zegt een politiewoordvoerster. De boot was weg.

Zaterdagmiddag werd het vaartuig in kwestie en de lichamen van beide slachtoffers aangetroffen in de Maas, bij de uitmonding van de Oude Maas. „Duikers van de brandweer en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie hebben onafgebroken gezocht naar de twee vermiste opvarenden”, aldus de politie.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is volgens de politie nog onduidelijk. Omstanders en betrokkenen worden in contact gebracht met slachtofferhulp. De politie kan nog geen mededelingen doen over de identiteit van de slachtoffers.