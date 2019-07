Bestuurder laat vrouw (47) zwaargewond achter in Enschede

Het ongeluk gebeurde rond 02.00 uur ’s nachts op de Pathmossingel. De automobilist reed door, bevestigt de politie.

Ooggetuigen zagen hoe de politie vrijdagnacht urenlang bezig was met sporenonderzoek. De straat was lange tijd afgezet.

Verdachte in Almelo

Inmiddels is een 33-jarige verdachte, een man uit Enschede, aangehouden. Hij zat in een zwaarbeschadigde auto die de politie spotte in Almelo en aan de kant zette.

„We onderzoeken of deze auto en de bestuurder iets te maken hebben met het verkeersongeval”, aldus een politiewoordvoerder. Ook de beschadigde auto wordt onderzocht. De politie is ’dringend op zoek naar getuigen die de aanrijding of het kenteken van de auto gezien hebben’.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Ook kon een politiewoordvoerder niet aangegeven hoe het precies met de vrouw gaat. Getuigen wordt gevraagd te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.