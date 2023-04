Lichaam omgebrachte Belgische vrouw na bijna twaalf jaar terecht

De vrouw werd op 23 april 2011 voor het laatst gezien in een autoverkoopbedrijf in de Antwerpse wijk Wilrijk. Een 41-jarige verkoper die daar werkte werd aangehouden. Hij werd in 2015 veroordeeld tot dertig jaar celstraf. De man heeft toegegeven dat hij haar heeft gedood, volgens Vlaamse media omdat de vrouw niet wilde ingaan op zijn seksuele avances. Hij klapte vervolgens de kap van de kofferbak op haar hoofd. De locatie waar hij het lichaam heeft gedumpt heeft Tijl T. nooit willen of kunnen doorgeven.

Een jager vond afgelopen december menselijke resten in een bos in de buurt van Dinant in Wallonië. Via de Belgische dna-databank voor vermiste personen bleek woensdag dat het gaat om de omgebrachte vrouw.