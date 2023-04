Moordenaar bleef zwijgen, maar door alerte jager is Belgische Britta (25) na bijna twaalf jaar terecht

„Er is een vrouw bij mij geweest omdat ze een auto wilde kopen. Daarna is ze vertrokken en ik heb die nooit meer teruggezien.” Zo verklaarde Tijl Teckmans uit Duffel toen hij een eerste keer ondervraagd werd. De vrouw was op 23 april 2011 spoorloos verdwenen. Al snel kwam Teckmans in het vizier omdat Britta Cloetens het laatst gezien was in de garage waar hij als verkoper werkte.

Sigaretje

Na dat korte, eerste verhoor vroeg Teckmans of hij een sigaretje mocht roken. Hij werd nerveus en rookte snel drie sigaretten na elkaar. Stotterend vroeg hij of het mogelijk is dat je „zoiets” zou doen en het dan niet meer zou weten. Hij liet verstaan dat hij mogelijk een black-out had gehad en dat hij wat tijd nodig zou hebben om alles te reconstrueren. Maar na die eerste verklaring klapte hij dicht, beriep hij zich op zijn zwijgrecht en hield de zes volgende verhoren vol niets met de verdwijning te maken te hebben. Ook al werd hij keer op keer geconfronteerd met verpletterende bewijslast, waaronder bloed en dna-sporen.

Drie jaar geleden werden zijn ondervragingen uitgezonden in een VRT-reeks. „Onschuldig in de gevangenis zitten. Dat valt mij nu het zwaarst”, hoorden kijkers hem letterlijk zeggen tijdens een van zijn eerste verhoren. Maanden bleef hij dus nog volhouden, tot hij toegaf dat hij Britta om het leven had gebracht. De reden? Ze hadden volgens zijn versie wat geflirt en gekust op de rand van de kofferbak van een wagen, maar toen zij niet wilde verdergaan, zou hij in een vlaag van woede de achterklep van de auto op haar hebben dichtgeslagen.

Zoekacties

Ze was op slag dood. In 2015 stond Teckmans terecht. Hij werd veroordeeld tot dertig jaar cel, maar ook tijdens zijn proces werd nooit duidelijk waar hij het lichaam van Britta gedumpt had. Hij zou het – volgens zijn verhaal dan toch – nog met de auto richting de Ardennen hebben gereden en ergens op een verlaten weggetje hebben achtergelaten. Maar waar precies? Dat kon hij zich niet meer herinneren. Onwaarschijnlijk veel zoekacties de voorbije jaren leverden nooit iets op.

Nabestaanden maar ook onderzoekers waren ervan overtuigd dat Teckmans de precieze locatie bewust verzweeg. „Omdat hij het type moordenaar is dat kickt op macht”, vermoedt ook Jef Vermassen, die de nabestaanden van Britta bijstaat. „Hij ging ervan uit: hoe langer het zou duren voor zij gevonden werd, hoe beter dan voor hem zou zijn.”

Jager

Maar een alerte jager heeft daar anders over beslist. In december 2022 vond die in de buurt van Dinant menselijke restanten. Het zou gaan om een schedel en beenderen. Het stoffelijk overschot werd overgedragen aan de politie van Haute-Meuse. De Disaster Victim Identification (DVI) vond nog bijkomende stoffelijke resten. Meteen werd een dna-onderzoek opgestart en dat leidde tot de onverhoopte doorbraak: er werd een match gevonden met het dna-spoor van Britta.

Haar familie werd meteen ingelicht. Zij wensen het nieuws nu in alle rust te verwerken. Vermassen: „Voor hen moet dat een enorme opluchting zijn. Je kunt geen afscheid nemen of je kind begraven als dat kind niet bij je is. Dat het lichaam zo lang niet gevonden werd, was voor hen bijzonder vermoeiend en pijnlijk.„Ook Jan De Man, die Tijl Teckmans bijstond, reageert: „Wat mijn cliënt heeft verteld, dat hij richting de Ardennen is gereden, stemt dus overeen met de realiteit. Maar het belangrijkste, ook als advocaat van hem, vind ik dat de ouders nu rust kunnen vinden.”