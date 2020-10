Onrustig protest in Londen tegen coronaregels: drie agenten gewond

Politiecommandant Ade Adelekan zei dat op verschillende plekken in de stad actievoerders op de been waren. „Met name één protest trok een groot aantal demonstranten en ik begon me steeds meer zorgen te maken dat de mensen in de menigte geen sociale afstand hielden.” Reden voor de politie in te grijpen en de groep uiteen te drijven.

Een kleine groep verzette zich volgens hem daartegen en blokkeerde enige tijd Westminster Bridge. Daarbij kwam het tot schermutselingen. Volgens Adelekan is het merendeel van de protesten afgelopen, maar blijft de politie in ieder geval tot in de nacht aanwezig.

Duizenden mensen waren volgens Britse media zaterdag op de been om actie te voeren tegen de coronamaatregelen van de Britse regering. Vanuit Hyde Park marcheerden ze met spandoeken en borden door het centrum van de hoofdstad.

De actievoerders verzetten zich tegen de mondkapjesplicht en beschouwen de coronamaatregelen als tirannie. Sommigen plaatsen vraagtekens bij de pandemie zelf. De organisatie Save our Rights UK had opgeroepen tot de demonstratie.

Boris Johnsons regering heeft onlangs maatregelen genomen waarbij het risico van verspreiding in Engeland in drie alarmfases wordt ingedeeld. In de meest riskante gebieden gelden zwaardere beperkingen van het openbare leven dan in de andere regio’s. Vooral in het noorden van Engeland moeten pubs en bars sluiten en zijn ontmoetingen tussen verschillende huishoudens verboden. In heel Engeland geldt een avondklok vanaf 22.00 uur en aan vergaderingen mogen maximaal zes personen meedoen.

Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië neemt dramatisch toe, regelmatig zijn er meer dan 20.000 nieuwe gevallen per dag. Zaterdag werd een recordaantal van 23.012 nieuwe besmettingen gemeld. Zo’n 45.000 Britten stierven aan corona. In ons land waren dat er nog geen zevenduizend.

Coronaprotest Malieveld

Ook op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdag honderden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de tijdelijke coronaspoedwet. Er was veel politie aanwezig, maar het bleef overwegend rustig. De organisatie riep de betogers op onderling afstand te houden. Daar werd door sommige mensen gehoor aan gegeven. Mondkapjes waren weinig te zien.

Eerste Kamerleden werden opgeroepen tegen ’de meest draconische wet ooit’ te stemmen. De senaat buigt zich komende week over de coronawet die de plaatselijke noodverordeningen moet vervangen. De wet geeft de coronamaatregelen een juridische basis.