Dodelijke brand Hilversum blijkt aangestoken, bewoners werden al lange tijd geïntimideerd

De fatale brand vond plaats in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 mei. De bewoners - de 48-jarige Vanessa Vos en 49-jarige Marco Witkamp - kwamen hierbij om het leven. Het stel woonde al 24 jaar aan de Lutherhof, waarvan acht jaar als echtpaar. Volgens buren ’aardige mensen, die wat op zichzelf waren’.

Brandbare vloeistof

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de eerste vermoedens kloppen: de brand opzettelijk is aangestoken. Dat gebeurde door een zeer brandbare vloeistof aan te steken. Dat ging overigens niet zoals gepland: bij het aansteken is een grote steekvlam ontstaan. De dader is hierdoor verrast geraakt en heeft brandwonden opgelopen of zijn of haar kleding is verschroeid, meldt de politie. Waarschijnlijk rook de dader na afloop dan ook erg naar rook. De politie hoopt dat iemand dat misschien heeft opgemerkt en zich meldt als getuige.

Dode rat

De motief achter de brand wordt nog onderzocht door de politie. Het stel is voor de fatale brandstichting een aantal keer geïntimideerd, waarbij hun woning werd bekogeld met eieren en stenen. Ook is er in het verleden een dode rat voor hun voordeur gelegd. Het meest recente incident was een week eerder op 20 mei. Die dag werd er een steen door hun woonkamerraam gegooid. Het is niet zeker dat deze conflicten ook iets te maken hebben met de brandstichting. Dat wordt nog onderzocht.

Opsporing Verzocht

De brand aan Lutherhof is dinsdag een van de onderwerpen in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, om 21.20 uur op NPO1. De politie hoopt met deze extra aandacht voor de zaak op meer getuigen. Ook worden mensen die meer weten over de intimidaties gevraagd zich te melden, dat geldt overigens ook voor buren met camera’s aan de gevel.