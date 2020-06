Illegale streamingdienst aangepakt, servers in Nederland uit de lucht

Meer dan 2 miljoen mensen gebruikten die om stiekem naar onder meer Netflix te kijken. Ⓒ AFP

DEN HAAG - Bij een internationale politieactie is een illegale streamingdienst uit de lucht gehaald. Meer dan 2 miljoen mensen gebruikten die om stiekem naar meer dan 40.000 televisiezenders en naar diensten als Netflix, Amazon Prime Video en HBO te kijken. De bende had zelfs een eigen helpdesk. In Nederland werden meerdere servers van de aanbieders uit de lucht gehaald, onder meer in Den Haag.