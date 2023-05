Premium Het beste van De Telegraaf

Turkse president favoriet bij verkiezingen Gescheiden werelden in Turkije; platteland kiest voor Erdogan, steden willen van hem af

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

In het kosmopolitische Besiktas heeft Erdogan weinig steun. Ⓒ Foto De Telegraaf

ISTANBUL - De kans is groot dat de huidige Turkse president Recep Tayyip Erdogan morgen de tweede en laatste verkiezingsronde met een paar procent verschil zal winnen van zijn uitdager Kemal Kiliçdaroglu. Er is een contrast tussen de grote steden waar men meer seculier is en op de oppositie stemt en het platteland waar Erdogan sterk vertegenwoordigd is. Waar Erdogan de deur naar de EU bijna op slot heeft gegooid, is er een hunkering naar Europa onder de jonge stedelingen.