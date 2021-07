Antwerpse burgemeester wil fusie Vlaanderen en Nederland: juichen voor Depay én Lukaku?

Ⓒ Fotocollage De Telegraaf

Een land dat spontaan bijna 14.000 vierkante kilometer groter wordt, Antwerpen als Nederlandse studentenstad met een ringweg als een biljartlaken en Lukaku en Depay naast elkaar in één team in de WK-finale. Nederland en Vlaanderen samen verder als één Groot-Nederland: een goed idee of wachten op problemen?