QAnon aanhanger zou zijn twee jonge kinderen hebben vermoord: ’Zag ze aan voor hagedissen’

De 40-jarige Matthew Taylor Coleman, zou de moorden hebben gepleegd in Mexico, waar hij zijn kinderen mee naartoe had genomen zonder het zijn vrouw te vertellen. Maandag zou hij ze een harpoen in de borst hebben geschoten, zo schrijft een FBI-agent in zijn verklaring.

De reden voor het plegen van deze gruwelijke moorden is daarbij ook nog eens bizar: Coleman geloofde dat zijn kinderen in hagedismonsters zouden veranderen en hij ze daarom wel móést vermoorden. Een boerderijmedewerker trof de lichamen van de kinderen maandag aan op een ranch vlakbij de Mexicaanse stad Rosarito, schrijft CBS Los Angeles.

Op camerabeelden is te zien hoe Coleman samen met zijn kinderen maandag voor zonsopgang de hotellobby verliet. Even later keerde hij zonder kinderen terug, waarna hij het hotel voorgoed verliet.

Vrouw belde politie

Intussen had Coleman’s vrouw alarm geslagen bij de politie. Ze vertelde dat haar man er met de kinderen vandoor was gegaan en ze geen idee had waarheen. Ook reageerde hij niet op haar berichtjes en nam hij zijn telefoon niet meer op. Coleman’s plotse vertrek deed niet meteen de alarmbellen afgaan bij zijn vrouw. Ze had geen idee dat haar kinderen gevaar liepen, omdat ze in hun relatie tot dat moment eigenlijk geen problemen hadden. Ook voor hij vertrok was er geen sprake van ruzie.

Uit een ondervraging met een FBI-agent blijkt dat Coleman een aanhanger is van de QAnon beweging. „Hij vertelde dat hij geïnspireerd was geraakt door QAnon- en illuminatietheorieën. Hij kreeg visioenen, waarin hem verteld werd dat zijn vrouw het DNA van een serpent bezit en dat heeft overgedragen aan de kinderen”, staat er in de verklaring.