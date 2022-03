’Steen des Doods’ valt uit elkaar, maar waar is de geest gebleven?

Een Japanse vrouw op Twitter vraagt zich af of de geest nu uit de fles is. “Ik hoop het eigenlijk een beetje”, schrijft zij. Iemand anders schrijft op Twitter dat ze het gevoel heeft dat ze iets heeft gezien dat ze eigenlijk niet had mogen zien. Sommigen geloven dat de breuk betekent dat de geest zich over heel Japan verspreid.

Complot tegen keizer

De ‘Steen des Doods’ ligt in Tochigi, in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio. De legende in de Japanse mythologie stelt dat de steen de geest van de kwaadaardige vos met negen staarten bevat. Deze geest heeft duizend jaar gelden de gedaante van de mooie vrouw Tamamo-no-Mae aangenomen, met als doel om een complot te smeden tegen de toemalige Japanse keizer Toba. Het aanraken van de steen moet je sinds die tijd met de dood bekopen, aldus de legende. Van het verhaal zijn boeken, films en stripverhalen gemaakt. Een touw dat om de steen heen was gebonden, ligt nu onheilspellend op de grond.

Terwijl Japanners massaal bezig zijn om de oorzaak vanuit de mythologie te verklaren, komen lokale media met een wetenschappelijke verklaring. De afgelopen jaren ontstonden namelijk barsten in de steen, vermoedelijk door regenwater dat naar binnen sijpelde. Een lokale gids noemt de breuk ‘een schande’, aangezien het om een regionaal symbool gaat. Alhoewel hij wel weet dat het om een natuurlijk proces gaat.

En wat nu? De nationale regering gaat samen met de lokale autoriteiten kijken naar een oplossing, want Sessho-seki is een belangrijke toeristische bestemming. De lokale autoriteiten raken die liever niet kwijt. Japanse media noemen het herstellen van de steen als een mogelijke oplossing, inclusief het hierin opsluiten van de mythologische bewoner.