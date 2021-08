Grote zoekactie naar vermiste vrouw in zee bij Vlieland

Kustwacht op zee bij Vlieland (archiefbeeld). Ⓒ ANP / HH

Vlieland - De kustwacht is met man en macht op zoek naar een vermiste vrouw in zee bij Vlieland. Aan de noordzijde van strandpaviljoen ‘t Badhuys is begin van de middag een vrouw als vermist opgegeven. Vermoedelijk is ze aan de noordzijde van strandpaviljoen ‘t Badhuys op het Waddeneiland gaan zwemmen. Omstanders alarmeerden de hulpdiensten.