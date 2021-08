Kustwacht beëindigt zoektocht naar vrouw Vlieland

Volgens de kustwacht is er "intensief gezocht vanuit de lucht en op het water" maar werd de vrouw niet aangetroffen. Omdat er niemand als vermist is opgegeven, is het ook mogelijk dat de vrouw buiten het zicht van de omstanders veilig uit het water is gegaan.

Indien er later toch nog iemand als vermist wordt opgegeven dan zal de zoektocht worden hervat, aldus een woordvoerster van de Kustwacht.

Bij de zoekactie zondag werden onder meer een kustwachtvliegtuig en een helikopter ingezet.