Meer CO2 uitgestoten door stook biomassa: wetenschappers verdeeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde de toename donderdag. De negatieve trend is niet vreemd, stelt hoogleraar energie systeemanalyse André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Volgens het CBS zijn met name elektriciteitsbedrijven tussen 2016 en 2020 in hun centrales drie keer zoveel biomassa - hout, mais, mest of voedselresten – gaan bijstoken.

„Dan krijg je ook meer CO2-productie door biomassa”, stelt Faaij, die tevens directeur Energietransitie is bij TNO. Maar hij vindt dat de nieuwe cijfers niet het hele plaatje laten zien. „Wat je erbij moet vertellen is dat deze uitstoot plaats heeft in een gesloten kringloop. Wat er wordt verbrand zijn resten van gewassen en bomen. Op akkers groeien hetzelfde jaar weer nieuwe planten terwijl in productiebossen nieuwe bomen groeien. Wat je bij deze cijfers ook zou willen zien is hoeveel fossiele brandstoffen als gas en steenkool er hierdoor minder zijn gestookt”, aldus de hoogleraar.

Groene droom

Hij vindt Louise Vet op zijn pad. De ecologe, emeritus hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, ziet de CBS-cijfers als triest bewijs voor het feit dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met biomassa. De redenatie van André Faaij dat biomassa werkt volgens het kringloop-principe doet Vet af als ’een groene droom.’

„Als je over honderd jaar rekent, klopt het. Maar die tijd hebben we helemaal niet. We moeten over tien tot vijftien jaar klimaatneutraal zijn. Wanneer je weet dat het opwekken van een eenheid energie met biomassa twee keer zoveel CO2 oplevert snap dat je het een geen oplossing is. Helemaal als je er nog de andere nadelen bij noemt. Namelijk meer fijnstofproductie en de aantasting van de biodiversiteit. Het trieste is dat in Nederland een handjevol wetenschappers vast blijft houden aan biomassa terwijl er in Europees verband honderden zo over denken als ik.”

Oerbossen gekapt

Verklaard tegenstander van biomassa Johan Vollenbroek heeft ook geen goed woord voor de ontwikkeling over. „Dit is goed waardeloos”, zegt de klimaatactivist. „Er worden in de Baltische staten, waar veel van de Nederlandse biomassa vandaan komt, oerbossen gekapt die als je aan herplant doet pas over 20 jaar weer bos zijn. Als er al wordt herplant. Biomassa is een heilloze weg. Het is een papieren oplossing voor het klimaatprobleem omdat de CO2-uitstoot niet wordt meegerekend in de doelstelling voor het Klimaatakkoord. Klimaatzwendel, anders kan je het niet noemen.”

Over de totale CO2-uitstoot rapporteerde het CBS deze week niet. De meest actuele data dateren van september toen het instituut meldde dat de productie van broeikasgassen bijna weer terug was op het niveau van voor corona. De uitstoot daalde in 2020 scherp omdat door de pandemie bijvoorbeeld minder mensen op de weg zaten en er minder elektriciteit voor het bedrijfsleven nodig was.