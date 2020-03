Minister: ’Geen coulance, 100 is 100 zodra het bord er staat’

De snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur overdag zou ingaan op 16 maart. Maar wegbeheerder Rijkswaterstaat heeft op veel wegen al ingepakte borden geplaatst en begint in de nacht van 12 op 13 maart met de onthulling daarvan.

PVV-Kamerlid Roy van Aalst wilde van Grapperhaus weten of de politie de eerste dagen niet een beetje soepel kan zijn, ook omdat „volop is gecommuniceerd” dat de regels pas op 16 maart veranderen. „Het zou toch wel kinderachtig zijn om mensen dan de dag ervoor keihard op de bon te slingeren.”

Bekijk ook: Dit bedrijf verdient aan lagere maximumsnelheid

Bekijk ook: Duitsers gniffelen om nieuwe Nederlandse maximumsnelheid

Maar Grapperhaus is onverbiddelijk. „Zodra ergens een bord staat, dan zal er gehandhaafd worden want dan is voor alle automobilisten de maximumsnelheid duidelijk aangegeven op 100.” Zo is dat nu eenmaal in de verkeerswet geregeld, aldus de minister.

Geen extra snelheidscontroles

Ondanks zorgen om de naleving van onder anderen PvdA-Kamerlid William Moorlag gaat de politie de komende tijd niet extra op snelheid controleren. „Wij handhaven altijd”, aldus Grapperhaus. „Op die 100 kilometer worden gewoon alle handhavingsmiddelen ingezet.” Als toch een hardere aanpak nodig blijkt, is hij bereid dat in het kabinet te bespreken.